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Музыка
Новости музыки
28 января 20, 10:42
Ирина Билык презентовала яркий клип (ВИДЕО)
Ирина Билык
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Украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников музыкальной новинкой - видеоработой на песню "Красная помада".
И в 49 лет Ирина Билык с легкостью поддерживает образ украинской поп-дивы. Она не боится экспериментировать с имиджем и каждый раз удивляет поклонников новыми перевоплощениями. В клипе "Красная помада" Ирина Билык решилась на довольно дерзкий образ, который уже успели сравнить с Мадонной.

Волнистые волосы, роскошная стройная фигура и провокационное красное боди в сочетании с яркими ботфортами – именно такой можно увидеть артистку в новом ролике. Подобный look любит примерять легендарная Мадонна, на что уже успели обратить внимание украинские меломаны.

"Я смотрю на своих мировых коллег, которым уже за 60-70 лет, поэтому у меня все только начинается!" – призналась в одном из интервью Ирина Билык.

Не менее дерзким был и сюжет клипа. Режиссер Елена Винярская решила экранизировать историю сложного разрыва с бойфрендом. Однако обычное прощание с бывшим любимым – не для Ирины Билык: в клипе она мстит мужчине за все обиды.

Красная помада – это новый виток в моем творчестве! Посвящаю эту песню своему юбилею, и буду всегда только ярче, интереснее и моложе! – отметила Ирина Билык.

Сейчас певица готовится к большому юбилейному туру. Ирина Билык призналась, что для рекламной кампании привлекла своего мужа – фотографа Аслана Ахмадова. Поэтому гастролям уже предсказывают успех.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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