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Музыка
Новости музыки
28 января 20, 10:37
Билли Айлиш выпустила второй клип "Everything i wanted"
Билли Айлиш
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Режиссером видео выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.
Американская певица Билли Айлиш, ставшая лауреатом MTV Europe Music Awards, а также номинантом премии "Грэмми-2020", презентовала новый клип на песню Everything i wanted (Все, чего я хотела), которую посвятила брату Финнеасу О'Коннеллу.

Режиссером видео, как и предыдущего на песню Xanny, выступила сама певица, а в съемках принял участие ее брат.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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