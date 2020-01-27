Украинка получила музыкальную премию "Грэмми" (ВИДЕО)

Украинка Надежда Шпаченко получила премию "Грэмми", одержав победу в категории "Лучший сборник классической музыки" за альбом The Poetry Of Places.

Об этом стало известно во время вручения премии Грэмми-2020 в ходе 62-й церемонии награждения, сообщает LiRoom.

Указано, что этот сборник украинки был номинирован в категории "Лучшее продюсирование классической музыки", но не получил вторую статуэтку.

Надежда Шпаченко — всемирно известная украинская пианистка и композитор, ныне проживает в США. В пластинку The Poetry of Places вошли новые сольные и уже исполненные произведения с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионистом коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Известно, что сейчас Шпаченко — профессор фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. Она также преподавала в колледже Помоны, выступала с концертами и читала лекции в Университете Невады в Лас-Вегасе и Институте искусств Калифорнии. Летом Надежда Шпаченко работает на Международном фестивале Сарасоты во Флориде.

Как отмечается, Шпаченко не первая украинка, которая получила самую престижную музыкальную награду мира. До нее статуэтки доставались выходцам из Украины Руслану Сироте, Владимиру Ойстраху, Владимиру Горовицу и не только.





Напомним, в 2020 году на Шевченковскую премию в Украине в категории "Музыкальное искусство" не номинирован ни один классический альбом, зато номинацию получили пластинки групп ДахаБраха и Vivienne Mort.

