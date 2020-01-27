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Новости музыки
27 января 20, 12:49
David Axelrod представил чувственную песню для Нацотбора
David Axelrod
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Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.
Украинский певец, музыкант и композитор David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу HORIZON, с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

По словам музыканта, песня ждала свою премьеру целых 5 лет. HORIZON - это гимн любви и благодарности любимому человеку.

"Я написал HORIZON, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и истинные эмоции переполняли меня - и все они вылились в эту балладу. Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню - и понимаешь, что для нее еще не время", - отметил певец.

Ранее состоялась жеребьевка. Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, который состоится 15 февраля, David Axelrod выступит под номером 7.

Ранее стало известно, с какой песней на нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Также свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO.

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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