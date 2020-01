18-летняя американская певица Билли Айлиш получила музыкальную премию Грэмми в номинации лучший поп-альбом года за дебютную пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go, сообщается на сайте премии.

В данной категории на Грэмми также претендовали Ариана Гранде с альбомом Thank u, next, Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift), а также Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).