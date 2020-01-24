Анна Розумовская представила клип на песню "Птах" (ВИДЕО)

Запретная любовь и сексуальная соблазнительница: вышел новый клип от режиссера Елены Винярской.
Певица Анна Розумовская презентовала видео на песню “Птах”. Его режиссер — известная своей эпатажностью украинская клипмейкер Елена Винярская.
Давно мечтала поработать с Еленой! С ней мне было интересно пойти на любую авантюру!
говорит Розумовская.
Это наша первая совместная работа с Аней, и я в восторге от ее женской энергетики и сексуальности! Мне очень хотелось снять клип с такой историей. Искусительная героиня соблазняет гей-пару и разбивает ее. В конце концов, я нашла идеальную искусительницу!