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Музыка
Новости музыки
24 января 20, 12:57
Анна Розумовская представила клип на песню "Птах" (ВИДЕО)
Певица Анна Розумовская
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Запретная любовь и сексуальная соблазнительница: вышел новый клип от режиссера Елены Винярской.
Певица Анна Розумовская презентовала видео на песню “Птах”. Его режиссер — известная своей эпатажностью украинская клипмейкер Елена Винярская.

Давно мечтала поработать с Еленой! С ней мне было интересно пойти на любую авантюру!
говорит Розумовская.

Это наша первая совместная работа с Аней, и я в восторге от ее женской энергетики и сексуальности! Мне очень хотелось снять клип с такой историей. Искусительная героиня соблазняет гей-пару и разбивает ее. В конце концов, я нашла идеальную искусительницу!
сказала Винярская.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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