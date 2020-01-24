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Музыка
Новости музыки
24 января 20, 10:19
Олег Скрипка и Христина Соловий записали чувственную песню
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Артистка записала песню "Зима" с легендарным украинским вокалистом Олегом Скрипкой.
Певица Христина Соловий решилась на довольно необычную коллаборацию. 

В канун премьеры клипа, 23 января, в ютубе появился дебютный тизер совместной видеоработы Олега Скрипки и Христины Соловий. Полную версию ролика артисты решили показать поклонникам, которые с восторгом раскупили все билеты на презентацию трека в Киеве.

Сама идея коллаборации, по словам певцов, была достаточно спонтанной. Олег Скрипка услышал по радио один из треков Христины Соловий. Голос украинской вокалистки вдохновил его на создание новой песни, к записи которой он привлек талантливого коллегу. Записали композицию "Зима" с первого же дубля. 

Легко далось и съемки клипа Олега Скрипки и Христины Соловий. Всего за 1 день артисты создали эффектные и романтические кадры в стиле барокко. Сторонников очарует не только созвучие голосов певцов, но и их танец в ритме слоу-фокс.

Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутым или непонятным. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от "ледяных оков", – объяснил концепцию нового клипа режиссер Юрий Движон.

Презентация клипа Олега Скрипки и Христины Соловий пройдет 24 января в Киевском планетарии. "Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и фанатам еще один волшебный вечер. К этому дню мы готовим специальную программу: яркое шоу, праздничную атмосферу и приятные сюрпризы!" – анонсировал Олег Скрипка.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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