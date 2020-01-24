Украинская пианистка заявлена в двух номинациях Грэмми

Украинская пианистка Надежда Шпаченко претендует на две номинации престижной премии Грэмми. Об этом сообщается на странице Радио Исландия в Facebook.





Шпаченко номинирована в категориях "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке".





Украинка - профессор музыки в помонском Калифорнийском государственном политехническом университете. Она известна исполнением современной музыки, в том числе премьерными исполнениями произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.





Основные части произведений Шпаченко исполняет за роялем, а также использует в своих выступлениях фортепиано, клавесин, перкуссию, синтезатор и мультимедийные материалы.



