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Музыка
Новости музыки
24 января 20, 10:16
Украинская пианистка заявлена в двух номинациях Грэмми
Надежда Шпаченко
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Украинка живет и преподает музыку в США. На ее счету премьерные исполнения многих произведений.
Украинская пианистка Надежда Шпаченко претендует на две номинации престижной премии Грэмми. Об этом сообщается на странице Радио Исландия в Facebook.

Шпаченко номинирована в категориях "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке".

Украинка - профессор музыки в помонском Калифорнийском государственном политехническом университете. Она известна исполнением современной музыки, в том числе премьерными исполнениями произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Основные части произведений Шпаченко исполняет за роялем, а также использует в своих выступлениях фортепиано, клавесин, перкуссию, синтезатор и мультимедийные материалы.

Источник: https://korrespondent.net/
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