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Музыка
Новости музыки
23 января 20, 13:45
Эминем обошел собственный рекорд
Эминем
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В треке Godzilla из нового альбома он произносит 229 слов за 30 секунд.
Эминем, который на днях неожиданно презентовал новый альбом и клип на один из треков Darkness, побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа.

Как сообщает Reddit, в треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произносит 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.

Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.

Напомним, что Эминем неожиданно выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By, а также представил клип на одну из песен.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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