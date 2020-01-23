Эминем обошел собственный рекорд

Эминем, который на днях неожиданно презентовал новый альбом и клип на один из треков Darkness, побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа.





Как сообщает Reddit, в треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произносит 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.





Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.





Напомним, что Эминем неожиданно выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By, а также представил клип на одну из песен.



