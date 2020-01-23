Евровидение. Результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора

Сегодня проведена жеребьевка полуфиналистов национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. Результаты публикует UA: Суспільне.
Первый полуфинал состоится 8 февраля, в нем примут участие
Гурт [О]
JERRY HEIL
Katya Chilly
KRUTЬ
GO-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
Во втором полуфинале 15 февраля будут выступать
Прямые эфиры состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: ПЕРШИЙ и СТБ.
Евровидение 2020: какие страны уже определили представителей
Конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.