Евровидение. Результаты жеребьевки полуфиналистов Нацотбора

Сегодня проведена жеребьевка полуфиналистов национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. Результаты публикует UA: Суспільне.

Первый полуфинал состоится 8 февраля, в нем примут участие

Гурт [О]

JERRY HEIL

Katya Chilly

KRUTЬ

GO-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Во втором полуфинале 15 февраля будут выступать

MOONZOO feat. F.M.F. Sure





FO SHO





Еліна Іващенко





Олександр Порядинський





GARNA





KHAYAT





David Axelrod





TVORCHI

Прямые эфиры состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

Евровидение 2020: какие страны уже определили представителей



Конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.

