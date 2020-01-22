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22 января 20, 15:19
Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступления участников
Нацотбор
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Узнай, в каком полуфинале будет выступать твой фаворит!
На днях СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2020. А уже 22 января стало известно, в каком порядке они выступят.

Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Редакция tochka.net предлагает тебе ознакомиться с результатами жеребьевки и узнать, как распределились участники Нацотбора по полуфиналам.

Нацотбор на Евровидение 2020: участники первого полуфинала

[O]
Jerry Heil
Katya Chilly
KRUТЬ
GO-A
CLOUDLESS
GIO
Assol

Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала

MOONZOO feat. F.M.F. Sure
FO SHO
Элина Иващенко
Александр Порядинский
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI

По результатам полуфиналов определят список финалистов, которые и поборются за право представлять Украину на Евровидении 2020 22 февраля.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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