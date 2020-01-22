Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступления участников

На днях СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2020. А уже 22 января стало известно, в каком порядке они выступят.





Прямые эфиры Национального отбора на Евровидение 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.





Редакция tochka.net предлагает тебе ознакомиться с результатами жеребьевки и узнать, как распределились участники Нацотбора по полуфиналам.





Нацотбор на Евровидение 2020: участники первого полуфинала





[O]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUТЬ

GO-A

CLOUDLESS

GIO

Assol





Нацотбор на Евровидение 2020: участники второго полуфинала





MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI





По результатам полуфиналов определят список финалистов, которые и поборются за право представлять Украину на Евровидении 2020 22 февраля.



