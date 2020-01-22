Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200

Певица Селена Гомес столько сил вложила в свой новый альбом Rare, что решила сделать все возможное, чтобы ее детище возглавило самый престижный музыкальный чарт Billboard. И ей это удалось.





Добавим, что рейтинг участников хит-парада складывается из нескольких факторов, в том числе учитывается, насколько хорошо продается диск. Так что певица, недолго думая, отправилась в ближайшие музыкальные магазины и скупила все пластинки Rare. А также призвала фанатов сделать то же самое. Похоже на читерство, но факт остается фактом: Гомес получила "золото".





Это официально случилось! Мне было немного неловко постоянно рекламировать свой альбом и просить вас его купить. Это было нечестно. Но я безмерно благодарна и никогда этого не забуду. Я искренне желаю вам наслаждаться музыкой и излучать любовь, — обратилась счастливая звезда к своим поклонникам в Instagram.





Топ-10 лучших альбомов этой недели по версии Billboard:





1. Selena Gomez — Rare





2. Roddy Ricch — Please Excuse Me for Being Antisocial





3. Moneybagg Yo — Time Served





4. Post Malone — Hollywood’s Bleeding





5. DaBaby — Kirk





6. Harry Styles — Fine Line





7. Jackboys — Jackboys





8. Frozen II Soundtrack





9. Billie Eilish — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?





10. Young Thug — So Much Fun





Примечательно, что Rare — уже третья пластинка певицы, возглавившая престижный чарт Billboard 200, ранее лидерами хит-парада становились Revival (2015) и Stars Dance (2013).



