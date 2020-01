На Эминема посыпался шквал критики

Рэпер Эминем оказался в центре скандала после выхода альбома Music To Get Murdered By, в который вошла песня Unaccommodating. В композиции рэпер решил сравнить себя со смертником, который совершил нападение на концерт Арианы Гренде в 2017 году, сообщает ВВС.





Во время нападения в Манчестере погибло 22 человека, среди которых были подростки и дети. В песне звучит строчка "Я выжидаю, кричу: "Бомбы пошли"/ Как будто я у концерта Арианы Гранде и выжидаю", она и вызвала негодование фанатов.





Мать погибшего во время взрыва в Манчестере 29-летнего блогера Мартина Хетта Фиген Мюррей назвала песню бессмысленной.





"Похоже, он пользуется популярностью Арианы Гранде и Джастина Бибера и говорит неприятные вещи о других известных людях. Это глупо и совершенно бессмысленно. И прежде чем все фанаты Эминема набросятся на меня - меня это не интересует, я не буду им отвечать", - написала она в Twitter. Женщина уже несколько лет ведет борьбу за "закон Мартина", который требовал бы от клубов, концертных залов и стадионов более строгих правил безопасности.





Фанаты Арианы Гранде также назвали песню "жалкой попыткой привлечь внимание". Недовольство выразили и поклонники самого рэпера: "Я большой фанат Эминема, но строка о бомбе в Манчестере очень пренебрежительная. Возможно, мой любимый артист вообще разочаровал меня такой странной и травматической строкой о моем городе", - написал один из пользователей Twitter.





Эта строка показалась фанатам особенно странной, поскольку в 2017 году Эминем публично поддержал жертв теракта и призвал пожертвовать деньги пострадавшим семьям.





Unaccommodating - вторая композиция на Music To Be Murdered By, она идет сразу после интро. В новом альбоме - 20 треков, он частично продолжает темы предыдущей пластинки рэпера - Kamikaze 2018 года. В отличие от Unaccommodating, первый сингл из Music To Be Murdered By - Darkness - требует усиления контроля за оборотом оружия в США. В песне и видео рассказывается о стрельбе на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибло 59 человек.





В ночь на 23 мая 2017 года смертник привел в действие взрывное устройство на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере. Жертвами теракта стали 22 человека. В связи с этим уровень террористической угрозы в Британии был поднят до "критического", 27 мая его снизили до "строгого".