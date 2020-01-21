GARNA и Александр Порядинский представили свои песни (ВИДЕО)

Имена участников и третьего члена жюри Нацотбора Евровидение 2020 уже объявлены.





Стоит отметить, что в этом году за право представить нашу страну поборяться 16 исполнителей. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.





Garna, а именно Алена Лекашева — автор и исполнитель собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera. Сегодня, 20 января певица опубликовала песню "Who We Are?", с которой выступать на сцене Национального отбора на Евровидение 2020.





Александр Порядинский — молодой композитор и исполнитель. В 2014 году парень победил на песенном шоу "Х-фактор", тем самым стал самым молодым победителем на "Х-факторе". На момент победы в шоу парню было всего 15 лет.





Песня, с которой Александр будет бороться за место в финале, появилась 3 дня назад на официальном канале Александра Порядинского в Youtube.



