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Музыка
Новости музыки
21 января 20, 12:57
GARNA и Александр Порядинский представили свои песни (ВИДЕО)
Александр Порядинский
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Первые участники Нацотбора Евровидения 2020 представили свои песни, с которыми выступят уже в феврале.
Имена участников и третьего члена жюри Нацотбора Евровидение 2020 уже объявлены.

Стоит отметить, что в этом году за право представить нашу страну поборяться 16 исполнителей. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Garna, а именно Алена Лекашева — автор и исполнитель собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera. Сегодня, 20 января певица опубликовала песню "Who We Are?", с которой выступать на сцене Национального отбора на Евровидение 2020.

Александр Порядинский — молодой композитор и исполнитель. В 2014 году парень победил на песенном шоу "Х-фактор", тем самым стал самым молодым победителем на "Х-факторе". На момент победы в шоу парню было всего 15 лет. 

Песня, с которой Александр будет бороться за место в финале, появилась 3 дня назад на официальном канале Александра Порядинского в Youtube.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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