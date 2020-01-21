Сказал "простите" и опустил голову.В США на сцене умер певец

Американский сингер-сонграйтер Дэвид Олни умер на сцене во время выступления на фестивале во Флориде. Об этом сообщает ВВС.

Музыканты, которые были на сцене вместе с 71-летним Олни, рассказали, что во время исполнения одной из песен он внезапно остановился, извинился перед публикой, закрыл глаза и замолчал.

В заявлении о смерти певца говорится, что он перенес сердечный приступ во время шоу.

Олни был одной из звезд фолк-сцены Нэшвилла, его песни исполняли многие кантри и фолк-музыканты. В начале 1980-х он создал рок-группу под названием The X-Rays, прежде чем начать сольную карьеру и выпустить более 20 альбомов.

Музыкант Скотт Миллер, который также был на сцене с Олни, рассказал, что пытался реанимировать певца.

"Дэвид сделал паузу, сказал: "простите" и опустил подбородок на грудь. Это было так же легко и нежно, каким был и он сам", - написал Миллер.