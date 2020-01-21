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Музыка
Новости музыки
20 января 20, 15:10
Ариану Гранде обвинили в плагиате песни 7 rings
Ариана Гранде
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На певицу подали в суд из-за подозрений в краже припева.
Популярную певицу Ариану Гранде, которая недавно приняла участие в модной фотосъемке с мамой и бабушкой, обвинили в плагиате. В этот раз на Ариану подал в суд хип-хоп исполнитель Джош Стоун, который обвиняет певицу в краже припева для своей песни 7 rings. Он попросил суд запретить Гранде исполнять указанную композицию, а также поделиться прибылью, полученной от песни.

По словам Стоуна, припев в песне Арианы Гранде похож на его в композиции You Need It I Got It. Схожесть есть и в словах, и в ритме обоих композиций, заявляет Джош. Так, в песне Стоуна, повествующей о жизни наркодилера есть такие слова: "Тебе нужно - у меня есть, ты хочешь - у меня есть. Это все ради денег". У Гранде в припеве песни 7 rings поется: "Я хочу это – я беру это, я хочу это – я беру это... Я вижу что-то – мне это нравится я хочу это – я это получаю".

К тому же, Джош Стоун выпустил свою песню в 2017 году, Гранде свою – двумя годами позже.

Предлагаем тебе сравнить две композиции:



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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