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Музыка
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20 января 20, 12:42
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
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22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.
Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая выступает организатором конкурса от нашей страны.

С 8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:

[О]
KHAYAT
Assol
CLOUDLESS
Katya Chilly
GARNA
FO SHO
David Axelrod
Александр Порядинский
TVORCHI
GIO
Jerry Heil
Krut
Элина Иващенко
Go-A
MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Третьим судьей Нацотбора стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов. Напомним, первым судьей стал музыкант и актер Андрей Данилко, а вторым - певица Тина Кароль.

Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал на 22 февраля. Вести эфиры нацотбора снова будет Сергей Притула.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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