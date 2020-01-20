Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов

Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.





Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая выступает организатором конкурса от нашей страны.





С 8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:





[О]

KHAYAT

Assol

CLOUDLESS

Katya Chilly

GARNA

FO SHO

David Axelrod

Александр Порядинский

TVORCHI

GIO

Jerry Heil

Krut

Элина Иващенко

Go-A

MOONZOO feat. F.M.F. Sure





Третьим судьей Нацотбора стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" - Виталий Дроздов. Напомним, первым судьей стал музыкант и актер Андрей Данилко, а вторым - певица Тина Кароль.





Телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал на 22 февраля. Вести эфиры нацотбора снова будет Сергей Притула.



