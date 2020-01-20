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Музыка
Новости музыки
20 января 20, 12:40
Atlas Weekend 2020: певец Yungblud впервые выступит в Киеве
Yungblud
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22-летний британский исполнитель примет участие в музыкальном фестивале.
Английский певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud, выступит на фестивале Atlas Weekend.

Музфест пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года.

"Он играет на гитаре с 2 лет, а в 11 начал писать собственные песни. Сейчас ему 22 и он уже успел завоевать меломанкое сердце дочки Ноэля Галлахера, написать саундтрек для сериала "TH1RTEEN R3ASONS WHY", выступить на разогреве у Muse и записать трек вместе с Дэном Рейнольдсом из Imagine Dragons. А уже этим летом он наконец-то заиграет в Киеве", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Напомним, на сегодня уже известны два ключевых хедлайнера фестиваля – рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил AW 2019, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation и другие артисты. Принимать событие будет киевская ВДНГ.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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