Группа Green Day порадовала выходом своего нового клипа

Американская панк-группа Green Day после презентации песни Fire, Ready, Aim выпустила клип на новый сингл Oh Yeah!





Композиция войдет в новый альбом коллектива Father of All…, релиз которого намечен на 7 февраля. В поддержку новой пластинки музыканты отправятся в мировое турне.





В новом клипе участники группы попадают в череду вирусных интернет-роликов.





Группа Green Day была основана более 30 лет назад. Уже в 1994 году она продала 10 млн экземпляров своего второго альбома Dookie (сейчас - 70 млн продаж и 10 млрд аудио- и видеостримов). У коллектива пять "Грэмми", а в 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.



