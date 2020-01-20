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Музыка
Новости музыки
20 января 20, 12:35
Группа Green Day порадовала выходом своего нового клипа
Green Day
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Композиция войдет в новый альбом коллектива "Father of All…".
Американская панк-группа Green Day после презентации песни Fire, Ready, Aim выпустила клип на новый сингл Oh Yeah!

Композиция войдет в новый альбом коллектива Father of All…, релиз которого намечен на 7 февраля. В поддержку новой пластинки музыканты отправятся в мировое турне.

В новом клипе участники группы попадают в череду вирусных интернет-роликов.

Группа Green Day была основана более 30 лет назад. Уже в 1994 году она продала 10 млн экземпляров своего второго альбома Dookie (сейчас - 70 млн продаж и 10 млрд аудио- и видеостримов). У коллектива пять "Грэмми", а в 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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