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Музыка
Новости музыки
20 января 20, 12:34
Alyona Alyona представляет Украину на европейском музфесте
Alyona Alyona
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Исполнители поехали от Украины на музфест в Гронингене.
В нидерландском городе Гронинген стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic. Украину представляют группа DZ'OB и певица Alyona Alyona.

В центре города построили сразу несколько сцен.

В день открытия фестиваля играла украинская группа DZ'OB.

"Мы привезли композиции из последних наших двух альбомов - 2018 и 2019 года. Eurosonic - это очень интересная возможность познакомиться с другими людьми, с людьми из музыкальной индустрии", - рассказал корреспонденту Укринформа лидер группы DZ'OB Алексей Бадин.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) - это музыкальный фестиваль, на котором выступают как уже известные, популярные музыканты, так и не известные широкой публике таланты.

Также в ESNS участвуют организаторы крупнейших европейских фестивалей. Эта площадка позволяет открыть себя миру.

Фестиваль будет проходить четыре дня.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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