Владимир Дантес поделился творческими планами

Осенью 2019 года победитель "Фабрики звезд-2", телеведущий и блогер Владимир Дантес после пятилетной паузы ворвался в украинский шоу-бизнес со своим сольным проектом DANTES. Тогда он презентовал песню "Теперь тебе 30", которая создавалась совместно с певицей Jerry Heil (это ее "Охрана, отмєна" звучала из каждого утюга в прошлом году).





Вместе с песней вышел и клип, который раскрывает проблемы “кризиса среднего возраста” и призван разрушить стереотипы, связанные с 30-летием.





После выхода песни поклонники Дантеса с нетерпением ждут новых треков от исполнителя, но их все нет и нет. Когда же артист порадует новыми хитами, он рассказал в интервью Peopletalk.





К началу февраля я планирую выпустить трек, после него еще один, а весной – релиз альбома

сказал DANTES.





Так что теперь у поклонников Владимира Дантеса появился еще один повод ждать весну.



