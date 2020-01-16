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Музыка
Новости музыки
16 января 20, 14:07
Владимир Дантес поделился творческими планами
Владимир Дантес
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Когда выйдут новые песни и сольный альбом Владимира Дантеса.
Осенью 2019 года победитель "Фабрики звезд-2", телеведущий и блогер Владимир Дантес после пятилетной паузы ворвался в украинский шоу-бизнес со своим сольным проектом DANTES. Тогда он презентовал песню "Теперь тебе 30", которая создавалась совместно с певицей Jerry Heil (это ее "Охрана, отмєна" звучала из каждого утюга в прошлом году).

Вместе с песней вышел и клип, который раскрывает проблемы “кризиса среднего возраста” и призван разрушить стереотипы, связанные с 30-летием.

После выхода песни поклонники Дантеса с нетерпением ждут новых треков от исполнителя, но их все нет и нет. Когда же артист порадует новыми хитами, он рассказал в интервью Peopletalk.

К началу февраля я планирую выпустить трек, после него еще один, а весной – релиз альбома
сказал DANTES.

Так что теперь у поклонников Владимира Дантеса появился еще один повод ждать весну.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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