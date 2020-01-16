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Музыка
Новости музыки
16 января 20, 12:46
Артисты, которые попадут в Зал славы рок-н-ролла-2020
Зал славы рок-н-ролла 2020
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Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла 2020 года.
Американская певица Уитни Хьюстон (1963-2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972-1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Соответствующее заявление генерального директора одноименной организации Грега Харриса размещено на ее официальном сайте.

Вместе с Хьюстон и The Notorious B.I.G. (наст. имя - Кристофер Уоллес) в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году будут включены такие американские группы, как Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские коллективы T. Rex и Depeche Mode. Торжественная церемония, посвященная включению артистов в Зал славы рок-н-ролла, пройдет в Кливленде 2 мая.

"Добро пожаловать в Зал славы", - сказал Харрис, подчеркнув, что в организации рассматривали "16 потрясающих кандидатур". "Все они крайне талантливы, внесли неоспоримый вклад и оказали влияние на музыку", - указал он.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. Помимо этого, в определении лауреатов участвуют около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

Источник: https://korrespondent.net/
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