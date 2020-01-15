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Музыка
Новости музыки
15 января 20, 13:18
Аида Николайчук выпустила новый клип (ВИДЕО)
Аида Николайчук
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Победительница третьего сезона шоу "Х-фактор" Аида Николайчук, выступающая под сценическим именем AIDA, выпустила клип на песню The Red Moon.
Ролик артистка презентовала на своем официальном ютуб-канале.

Для съемок клипа The Red Moon певица выбрала красную одежду и шляпу. Лицо Аида покрыла прозрачной вуалью, что выглядело довольно драматично. Красная помада, яркий макияж глаз и длинные белокурые волосы придают ее образу особого шарма. В сюжете клипа главной является сама Аида, которая чувственно исполняет композицию, проходя среди гор.

"Ну вот наконец-то вышел клип на песню The Red Moon. Хочу поблагодарить всю команду, стараниями которой появились песня и клип", – написала певица на своей странице в инстаграме.

Это не первая видеоработа, которую Аида презентует в сети. С 2013 по 2016 годы артистка опубликовала клипы к песням "На твоей планете", "Не обещай", "Короткие гудки" и "Не тримай". Кроме этого, Аида Николайчук принимала участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение 2016" от Украины, но так и не попала в финал. Тогда девушка выступила с песней Inner Power.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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