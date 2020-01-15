Святослав Вакарчук готовит новый альбом "Океан Ельзи"

Об этом свидетельствует новый альбом популярной группы "Океан Эльзы", над которым музыканты уже активно работают.





Об этом лидер коллектива Святослав Вакарчук сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту 24 канала. Побеседовать с политиком удалось в кулуарах Верховной Рады. По словам лидера "Океан Эльзы", сейчас он активно работает над созданием пластинки и прослушивает демоверсии новых треков.





"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – сказал Святослав Вакарчук.





Кроме того, лидер партии "Голос" заверил журналиста, что новый альбом следует ожидать уже к концу 2020 года. Впрочем, ни название новой пластинки, ни количество песен на ней Святослав Вакарчук пока не рассекречивает.



