Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.66
USD
23.97
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
15 января 20, 13:01
Святослав Вакарчук готовит новый альбом "Океан Ельзи"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук успешно совмещает свою работу в Верховной Раде с музыкальной карьерой.
Об этом свидетельствует новый альбом популярной группы "Океан Эльзы", над которым музыканты уже активно работают.

Об этом лидер коллектива Святослав Вакарчук сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту 24 канала. Побеседовать с политиком удалось в кулуарах Верховной Рады. По словам лидера "Океан Эльзы", сейчас он активно работает над созданием пластинки и прослушивает демоверсии новых треков.

"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – сказал Святослав Вакарчук.

Кроме того, лидер партии "Голос" заверил журналиста, что новый альбом следует ожидать уже к концу 2020 года. Впрочем, ни название новой пластинки, ни количество песен на ней Святослав Вакарчук пока не рассекречивает.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму
Гарри Стайлс выпустил клип на песню "Adore You" (ВИДЕО)
Мальбэк выпустил сольный альбом "Roma"
Джазовая звезда LAURA MARTI презентует "особый" альбом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Аида Николайчук выпустила новый клип (ВИДЕО)
noimage"Щедрик, щедрик": украинский камерный хор
noimageLindemann выпустил два видео на песню "Ach so gern" (ВИДЕО)
noimageШнуров описал свою "скоропостижную кончину"
Лента новостей