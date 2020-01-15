Шнуров описал свою "скоропостижную кончину"

Скандальный музыкант, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров описал свою "скоропостижную и внезапную кончину" в стихотворной форме. Произведение исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.





Ранее Ленинград выпустил клип на песню под названием i_$uss - Иисус. Работу музыканта прокомментировал православный общественный деятель Сергей Алиев. Мужчина предрек Шнурову "скоропостижную и внезапную кончину". Именно на эти слова и ответил музыкант своим стихотворением.





Музыкант написал, что он умер "худой, как арматуры прут". Также в тексте есть строки - "сдох от клипа, горемыка".



