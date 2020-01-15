Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.66
USD
23.97
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
15 января 20, 12:57
Шнуров описал свою "скоропостижную кончину"
Сергей Шнуров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Группа Ленинград выпустила скандальный клип на песню под названием Иисус, за что православный общественный деятель "предрек" певцу смерть.
Скандальный музыкант, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров описал свою "скоропостижную и внезапную кончину" в стихотворной форме. Произведение исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее Ленинград выпустил клип на песню под названием i_$uss - Иисус. Работу музыканта прокомментировал православный общественный деятель Сергей Алиев. Мужчина предрек Шнурову "скоропостижную и внезапную кончину". Именно на эти слова и ответил музыкант своим стихотворением.

Музыкант написал, что он умер "худой, как арматуры прут". Также в тексте есть строки - "сдох от клипа, горемыка".


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Lindemann представил новый клип (ВИДЕО)
Гребенщиков презентовал новую саркастическую песню. ВИДЕО
Джастин Бибер выпустил новый хит (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Аида Николайчук выпустила новый клип (ВИДЕО)
noimage"Щедрик, щедрик": украинский камерный хор
noimageСвятослав Вакарчук готовит новый альбом "Океан Ельзи"
noimageLindemann выпустил два видео на песню "Ach so gern" (ВИДЕО)
Лента новостей