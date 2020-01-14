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Музыка
Новости музыки
14 января 20, 12:03
Тизер клипа Олега Скрипки и Кристины Соловий (ВИДЕО)
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Впоследствии песня войдет в сольный альбом Олега Скрипки.
Представлен тизер клипа на песню Олега Скрипки и Кристины Соловий "Зима".  

Клип был снят за один день. Видео в стиле легкого барокко, а также чувственный совместный танец в ритме слоу-фокс точно передают настроения песни.

"Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутыми или непонятыми. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от "ледяных оков", - рассказал режиссер клипа Юрий Движон.

Отметим, что презентация песни и клипа состоится совсем скоро - 24 января. В этот день в 19:00 у поклонников будет возможность увидеть и услышать звездный тандем в особом месте - Киевском планетарии, где их будет ждать невероятное шоу на самом большом куполе страны.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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