Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии

Лидерами среди номинантов стали молодые музыканты Льюис Капальди (Lewis Capaldi) и Дэйв (Dave): оба упомянуты в четырех категориях, в том числе "лучший исполнитель" и "лучший новый артист".





Также по несколько номинаций у Гарри Стайлза (Harry Styles), певицы Мабел (Mabel) и Stormzy.





Список номинантов выглядит следующим образом:





Лучший исполнитель





Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy





Лучшая исполнительница





Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia





Лучшая группа





Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals





Песня года





AJ Tracey – "Ladbroke Grove"

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – "Giant"

Dave feat. Burna Boy – "Location"

Ed Sheeran & Justin Bieber – "I Don’t Care"

Lewis Capaldi – "Someone You Loved"

Mabel – "Don’t Call Me Up"

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – "Nothing Breaks Like a Heart"

Sam Smith & Normani – "Dancing With A Stranger"

Stormzy – "Vossi Bop"

Tom Walker – "Just You and I"





Альбом года





Dave – "Psychodrama"

Harry Styles – "Fine Line"

Lewis Capaldi – "Divinely Uninspired to a Hellish Extent"

Michael Kiwanuka – "Kiwanuka"

Stormzy – "Heavy Is The Head"





Лучший новый артист





Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender





Лучшая зарубежная артистка





Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo





Лучший зарубежный артист





Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler The Creator





Церемония вручения Brit Awards состоится 18 февраля 2020 года.