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14 января 20, 11:59
Шакира выпустила дуэтную песню с Anuel AA
Шакира впервые за продолжительное время выпустила новый трек. Песня Me Gusta записана в дуете с пуэрториканским исполнителем Anuel AA. Новинка появилась на официальном YouTube-канале Шакиры.
Начинается песня строчкой из песни Inner Circle Sweat - A La La La Long. Трек записан в стиле реггетон.
В тексте говориться о любящих друг друга мужчине и женщине. Они проводят слишком много времени вместе из-за чего у них появляются вредные привычки.
Шакира не впервые работает в стиле реггетон. Еще в 2016 году она выпустила совместный трек Chantaje с певцом Maluma.
Источник: https://korrespondent.net/