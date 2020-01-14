Шакира выпустила дуэтную песню с Anuel AA

Шакира впервые за продолжительное время выпустила новый трек. Песня Me Gusta записана в дуете с пуэрториканским исполнителем Anuel AA. Новинка появилась на официальном YouTube-канале Шакиры.





Начинается песня строчкой из песни Inner Circle Sweat - A La La La Long. Трек записан в стиле реггетон.





В тексте говориться о любящих друг друга мужчине и женщине. Они проводят слишком много времени вместе из-за чего у них появляются вредные привычки.





Шакира не впервые работает в стиле реггетон. Еще в 2016 году она выпустила совместный трек Chantaje с певцом Maluma.



