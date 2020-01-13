Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.61
USD
23.94
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
13 января 20, 13:58
Группа ТНМК сыграет рождественскую программу (ВИДЕО)
ТНМК
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Музыканты станут персонажами рождественского вертепа.
Во вторник, 14 января, состоится специальная программа, посвященная рождественскому празднику. Программа под названием "Теплый акустический вертеп" состоится в киевском клубе "Caribbean Club Concert-Hall".

Украинская группа "ТНМК" сыграет персонажей классического вертепа. Сообщается, что музыканты поведают нам об украинских рождественских традициях в современном контексте, а также порадуют своими песнями.

Выступление пройдет в формате мини-спектакля.

Фагот (Олег Михайлюта) примерит на себя роль Черта: "У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали".

"Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. У всех есть свои роли и даже наше технический директор (Смерть) наконец-то имеет реплику", - добавил Александр Сидоренко (Фоззи).




Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Александр Пономарев обвинил зарубежного музыканта в плагиате
Состоялось награждение премией MTV VMA 2019
"Жадан и Собаки" презентовали пятый студийный альбом
Агилера и Snoop Dogg записали саундтрек к "Семейке Аддамс"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Клип Каменских собрал больше 20 млн просмотров
Лента новостей