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13 января 20, 13:48
Клип Каменских собрал больше 20 млн просмотров
Клип украинской певицы Насти Каменских Elefante посмотрели на YouTube больше двадцати миллионов раз. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.
Каменских опубликовала небольшой ролик, созданный из кадров из клипа, в котором указала, что он собрал 20 миллионов просмотров.
В комментариях к посту Каменских, ее супруг Алексей Потапенко поздравил жену см успехом.
На текущий момент количество просмотров клипа Elefante составляет 20 465 520 раз.
Источник: https://korrespondent.net/