Клип Каменских собрал больше 20 млн просмотров

Клип украинской певицы Насти Каменских Elefante посмотрели на YouTube больше двадцати миллионов раз. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.





Каменских опубликовала небольшой ролик, созданный из кадров из клипа, в котором указала, что он собрал 20 миллионов просмотров.









В комментариях к посту Каменских, ее супруг Алексей Потапенко поздравил жену см успехом.





На текущий момент количество просмотров клипа Elefante составляет 20 465 520 раз.



