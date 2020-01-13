Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.61
USD
23.94
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
13 января 20, 13:48
Клип Каменских собрал больше 20 млн просмотров
Настя Каменских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один из самых скандальных и неоднозначных клипов украинской певицы побил очередной личный рекорд исполнительницы.
Клип украинской певицы Насти Каменских Elefante посмотрели на YouTube больше двадцати миллионов раз. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Каменских опубликовала небольшой ролик, созданный из кадров из клипа, в котором указала, что он собрал 20 миллионов просмотров. 


В комментариях к посту Каменских, ее супруг Алексей Потапенко поздравил жену см успехом.

На текущий момент количество просмотров клипа Elefante составляет 20 465 520 раз.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Группа Бумбокс выпустила "двойной" клип (ВИДЕО)
Звезды "Фантастических тварей" снялись в клипе (ВИДЕО)
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Lindemann представил новый клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Группа ТНМК сыграет рождественскую программу (ВИДЕО)
Лента новостей