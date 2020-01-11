Национальный отбор 2020: начались продажи билетов

Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.
Национальный отбор Евровидения в Украине пройдет 8, 15 и 22 февраля 2020 года в Киеве.
Соответственно в эти числа состоятся I, II полуфинала и финальный выбор представителя Украины на Международном песенном конкурсе в Нидерландах.
Стоимость билетов:
8 февраля - от 320 грн.
15 февраля - от 320 грн.
Ведущий прямых эфиров Национального отбора - Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта.
Начало в 18:00.
Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).