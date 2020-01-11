Национальный отбор 2020: начались продажи билетов

Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.





Национальный отбор Евровидения в Украине пройдет 8, 15 и 22 февраля 2020 года в Киеве.





Соответственно в эти числа состоятся I, II полуфинала и финальный выбор представителя Украины на Международном песенном конкурсе в Нидерландах.





Стоимость билетов:





8 февраля - от 320 грн.





15 февраля - от 320 грн.





Ведущий прямых эфиров Национального отбора - Сергей Притула.





Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта.





Начало в 18:00.





Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).



