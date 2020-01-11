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Музыка
Новости музыки
11 января 20, 13:02
Национальный отбор 2020: начались продажи билетов
Национальный отбор 2020
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Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 объявили о старте продаж билетов.
Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.

Национальный отбор Евровидения в Украине пройдет 8, 15 и 22 февраля 2020 года в Киеве.

Соответственно в эти числа состоятся I, II полуфинала и финальный выбор представителя Украины на Международном песенном конкурсе в Нидерландах.

Стоимость билетов:

8 февраля - от 320 грн.

15 февраля - от 320 грн.

Ведущий прямых эфиров Национального отбора - Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта.

Начало в 18:00.

Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).

Источник: https://telegraf.com.ua/
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