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Музыка
Новости музыки
11 января 20, 13:00
Селена Гомес выпустила клип на трек Rare (ВИДЕО)
Селена Гомес
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К лирической песне о неразделенной любви звезда сняла "сказочный" клип, но появилась в нем также в бикини.
Певица Селена Гомес презентовала клип на песню Rare. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В песне Гомес поет о неразделенной любви, гуляя в некоем "сказочном" лесу. Звезда появляется в ролике в нескольких нежных и романтических образах, примеряя бежевое и розовое платья. Также артистка снялась в ярком бикини.

Менее чем за день ролик собрал больше 5,6 миллиона просмотров и положительные отзывы.

Песня Rare входит в одноименный альбом певицы, ставший первым за последние пять лет.


Источник: https://korrespondent.net/
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