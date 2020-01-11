Селена Гомес выпустила клип на трек Rare (ВИДЕО)

Певица Селена Гомес презентовала клип на песню Rare. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.





В песне Гомес поет о неразделенной любви, гуляя в некоем "сказочном" лесу. Звезда появляется в ролике в нескольких нежных и романтических образах, примеряя бежевое и розовое платья. Также артистка снялась в ярком бикини.





Менее чем за день ролик собрал больше 5,6 миллиона просмотров и положительные отзывы.





Песня Rare входит в одноименный альбом певицы, ставший первым за последние пять лет.



