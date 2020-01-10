Georgia выпустила новый альбом "Seeking Thrills" (ВИДЕО)

Певица и мульты-инструменталистка из Британии Georgia выпустила новый альбом Seeking Thrills.





The Guardian называет Seeking Thrills "смелым британским гимном гедонизма", одновременно сама артистка рассказывает, что на эту музыку ее вдохновила свобода и ритмы, которые господствуют на танцполах берлинских клубов.





Бывшая футболистка и барабанщица Кейт Темпест, первый альбом которой впитал влияние Missy Elliott и пост-панка, - это все молодая британская звезда Georgia. В свое время она едва не променяла музыкальную карьеру на спортивную до сих пор могла бы играть за Arsenal Ladies.





Но, вырастая в музыкальной семье, Georgia выбрала путь, которым идет и сейчас. Ее дебютник в 2015 сопровождался громкими сравнениями с MIA и Missy Elliott и восторженными комплиментами ее игре на барабанах. К слову, на всех инструментах на этом альбоме девушка играла сама.



