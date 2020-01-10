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Музыка
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10 января 20, 14:43
"Голос країни": когда стартует 10 сезон (ВИДЕО)
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Известный вокальный проект "Голос страны" 10 сезон уже скоро появится на экранах.
1 выпуск популярного телевизионного проекта "Голос страны" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00 на телеканале "1+1".

В новом сезоне зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. А тренерские кресла займут уже "старожилы" проекта, а также те, кто впервые будут работать в паре: Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Потап и Настя Каменских.

Известно, что в течение лета 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет. Кроме украинских смельчаков на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

Отметим, что "Голос страны" 10 сезон традиционно будет включать четыре этапа шоу: слепые прослушивания, бои, нокауты и прямые эфиры.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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