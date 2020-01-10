Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместный трек

Легендарные британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили современный трек. Он появился на официальном YouTube-канале Осборна.





Певцы, которые в жизни продолжительное время дружат, неожиданно выпустили новую дуэтную песню под названием Ordinary Man.





Музыканты исполнили лирическую балладу в своем классическом звучании. Ее положительно оценили фанаты обеих звезд.





Также юзеры отметили, что песня пришлась к годовщине смерти Дэвида Боуи, умершего четыре года назад.





В комментариях пользователи написали, что "Принц тьмы и Рокетмен" выпустили очередной музыкальный шедевр.



