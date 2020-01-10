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Музыка
Новости музыки
10 января 20, 14:41
Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместный трек
Оззи Осборн и Элтон Джон
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Дуэтная песня двух легенд музыки стала неожиданностью для поклонников музыкантов. Песня называется Ordinary Man.
Легендарные британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили современный трек. Он появился на официальном YouTube-канале Осборна.

Певцы, которые в жизни продолжительное время дружат, неожиданно выпустили новую дуэтную песню под названием Ordinary Man.

Музыканты исполнили лирическую балладу в своем классическом звучании. Ее положительно оценили фанаты обеих звезд.

Также юзеры отметили, что песня пришлась к годовщине смерти Дэвида Боуи, умершего четыре года назад.

В комментариях пользователи написали, что "Принц тьмы и Рокетмен" выпустили очередной музыкальный шедевр.


Источник: https://korrespondent.net/
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