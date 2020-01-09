Оззи Осборн выпустит трек с Элтоном Джоном

Оззи Осборн, выпустивший недавно клип на песню Straight To Hell из нового альбома, решил пригласить к сотрудничеству известного британского певца Элтона Джона.





О том, что ее муж создает совместный трек с Элтоном рассказала The Talk Шэрон Осборн.





"У нас есть новая песня, и она великолепна. В песне появится друг Оззи, Элтон Джон. Это действительно хороший материал", - сказала она.





Других подробностей Шэрон не раскрыла. Пока не известно войдет ли композиция в будущий альбом Осборна Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года.



