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Музыка
Новости музыки
9 января 20, 11:26
Mozgi Entertainment выпустили рождественскую песню (ВИДЕО)
Mozgi Entertainment
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7 января на Рождество артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment представили свой рождественский подарок для всех поклонников.
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой собрал всех подопечных для музыкального рождественского поздравления с новым десятилетием. В зажигательном клипе на украиноязычный трек появились популярные группы "Mozgi", "Время и Стекло" и певица боливийского происхождения Michelle Andrade.

В колоритном видео появились одни из самых популярных звезд отечественной сцены – "Mozgi", "Время и Стекло" и Michelle Andrade.

В душевном видео знаменитости собрались за праздничным новогодним столом, обменялись подарками и устроили зажигательную вечеринку у елки. Песня "20s" стала своеобразным итогом плодотворной творческой деятельности исполнителей в течение предыдущего десятилетия. Артисты выразили надежду, что к 2020 год станет не менее успешным для каждого из них.

Пусть ваши 20-е будут самыми-самыми-самыми! Merry Christmas and Happy New Year from MOZGI, Время и Стекло, Michelle Andrade, – прокомментировали премьеру.

Авторами музыки к украиноязычному синглу стали Потап и Позитив, а современный текст – традиционно дело рук Алексея Потапенко.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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