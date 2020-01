Angela: «Я решила сделать подарок семьям из многих стран»

Angela — певица, модель из Украины, победительница международных конкурсов красоты: «Miss Fashion Universe», «Miss International Diamond Beauty», а также «Тело XXL 2017» — выбор редакции мужского глянца «XXL».

Ангела также представляла Украину на американских конкурсах красоты «Miss Continents», «Miss Geometria New York». В 2018 году певица, в качестве звездного гостя, принимала участие в фестивале «Юрмала. Лайма Вайкуле. Рандеву -2018». В прошлом году у нее успешно прошел концертный тур по городам Бельгии. Angela победила в номинации "Певица года " премии "Гордость страны -2018 " по версии одного из украинских глянцевых изданий Украины. «Лучшая украинка в профессии» в номинации «Певица» - премия получена за активное участие в благотворительных мероприятих в качестве певицы в 2019 году, «Best Musician» международного конкурса " Miss Supertalent of the world -2019" (Сеул, Корея )и много-много других премий и наград.

- Недавно вы представили лирик-видео и песню «Единственный», которая стала музыкальным подарком для вашего сына на День святого Николая. Как часто вы дарите подарки своему сыну? Что это за подарки?

- Сыну я дарила мягкие игрушки, но сын уже стал на год старше и ему эти игрушки стали не интересными. Недавно ему купила конструктор «Замок», который нужно собрать с мелких деталей. На эти праздники не нашла время, чтобы помочь собрать «Замок», так как выступала на корпоративах в Париже. Сын предпочитает что-то мастерить, интересуется конструкторами «Lego». В последнее время начала покупать конструкторы и различные развивающие игры.

- Желания, которые вы загадывали в 2019 году под бой курантов, сбылись? О чем были ваши желания?

- Для меня самое главное каждый Новый год — быть в компании близких мне людей. Я всегда загадываю на Новый год здоровья для своего сына, для родителей и любимых потому, что все остальное, мне кажется, я смогу организовать для себя и так. Пока это мое желание всегда сбывалось. До появления сына была увлечена сильно своей музыкальной карьерой и загадывала такие желания: написать хит, представить «Angela Show» в новой стране или принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле. Все те мои мечты сбылись. После появления сына, у меня изменились ценности и приоритеты в жизни, соответственно и мои желания.

- Расскажите, как вы встречали 2020 год? Чем запомнилась новогодняя ночь?

- Как и любой артист, часто отмечала Новый год на сцене. И этот год не стал исключением. Дарила любовь и радость людям в Париже. И испытала от этого исключительно позитивные эмоции. Новогодние выступления являются для меня лучшим подарком под елочку! Ведь для артиста нет ничего лучшего, чем концерты, выступления, собственные шоу и обмен творческой энергией!

- Какие подарки любите дарить родным, друзьям, а какие подарки сами любите получать?

- Я люблю дарить подарки и ничего не ждать взамен. Для меня важен сам процесс выбора подарка и дарения людям. Все зависит так же от праздника. Например, на Новый год я купила много подарков с символикой 2020 года. Это изображения мыши на различных предметах. Хоть празднование 2020 года уже закончилось, но многие мои друзья еще не получили от меня подарки, так как до Рождества я не была в Украине. Подарки, которые уже получили друзья до Нового года - это были фарфоровые статуэтки, различные игрушки: забавные белоснежные крысы. Если меня хотите удивить подарком – подарите мне фарфоровую статуэтку. Я коллекционирую фарфор. Это могут быть различные изделия из фарфора. Поклонники мои чаще дарят мне цветы, портреты, конфеты, признаются в любви, но пока еще никто из них не знал, что я коллекционирую фарфор. Мне приятно фарфоровые изделия как дарить, так и получать.

- За день до Нового года у вас состоялась премьера песни «Единственный» на радио «Західний полюс». Расскажите об этой песне. Чем эта песня уникальна?

- На данный момент песня «Единственный» имеет украинскую и английскую версии. Так же уже записан ремикс на украинскую версию песни «Единственный». 19 декабря впервые спела песню «Единственный» на вечеринке французского клуба «Palais Maillot» . А уже 31 декабря состоялась премьера песни «Єдиний» ( украинская версия песни «Единственный») на украинской радиостанции «Західний полюс». В тот – же день мы показали лирик-видео песни «Единственный» на моем Youtube канале (https://www.youtube.com/watch?v=AFY6zJyssRk ). Эта песня о любви к ребенку, о душевном состоянии и приятных моментах, когда рядом желанный, единственный ребенок. Песня «Единственный» - это гимн для родителей, у которых есть маленькие дети. Не важно, сколько в семье детей. Для каждого папы, мамы, каждый ребенок будет единственным, если он желанный и любим. Эту песню я посвятила не только своему сыну Алексу, но и всем детям и их родителям со всех стран. Мы сделали эту песню на украинском, английском, украинском языках, чтоб как можно больше людей смогли понять, о чем эта песня. Нам так же написали ремикс на эту песню, чтоб ее в своих сетах ставили диджеи.





- Во многих интервью вы говорили, что напишите и представите песню на украинском языке. Почему именно сейчас вы решили выпустить украинскую песню?

- Я решила сделать подарок семьям из многих стран. К тому же надо было выполнить свое обещание- песня на украинском языке. В Украине я редко выступаю, и вкладывать деньги в запись и промо украинской песни для нашей команды – это было б выбрасывание денег на ветер. Не буду скрывать тот факт, что в Украине я не зарабатываю денег на своем творчестве. Все мои концертные шоу «Angela Show» и выступления происходят в других странах, где хорошо знают английский и русский язык. Поэтому в моем репертуаре песни на английском и русском языках. Скажу сразу, что я не выступаю в России, хотя много лет ко мне обращаются с предложением выступать в Москве со своим «Angela Show». К тому же, я не из тех артистов, который будет выпускать песню, лишь бы выпустить песню. Песня должна быть написана для кого-то или о ком-то. Мы долго с командой искали песню, чтоб песня была близка мне и понятна многим людям. И вот в песне «Єдиний» все это есть.

- Чтобы Вы пожелали своим поклонникам, нашим читателям в новом 2020 году?

- Всем хочется пожелать: пусть в вашей жизни всегда будет место сказке, где вы повстречаете только положительных героев и самых добрых фей. Пусть в ваших домах всегда звенит счастливый смех детей, и господствуют мир, любовь, уют, тепло и гармония. Цените и берегите друг друга!