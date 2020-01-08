Время и Стекло и Мишель выпустили рождественский трек

Украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) и его подопечные из продюсерского центра MOZGI Entertainment группы “Время и Стекло“, “МOZGI“ и певица Мишель Андраде выпустили совместный праздничный хит.
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