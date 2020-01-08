Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.60
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
8 января 20, 18:14
Время и Стекло и Мишель выпустили рождественский трек
“МOZGI“ Мишель Андраде
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артисты продюсерского центра MOZGI Entertainment записали украиноязычный хит "20s".

Украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) и его подопечные из продюсерского центра MOZGI Entertainment группы “Время и Стекло“, “МOZGI“ и певица Мишель Андраде выпустили совместный праздничный хит.

Так, по случаю Рождества артисты записали украиноязычный трек “20s“ и презентовали яркий видеоклип. Ролик был опубликован 7 января на ютуб-канале MOZGI Entertainment. 

Ранее Дорофеева показала архивный детский снимок.
bigmir.net
Ещё по теме:
Kanye West выпустил рождественский трек
One Direction открывает детали выпуска второго альбома
Будет выпущен посмертный релиз Эми Уайнхаус
25 тысяч вещей группы ABBA попадут на аукцион
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оззи Осборн презентовал клип на песню "Straight To Hell"
noimageГруппа KAZKA порадовала фанатов новым праздничным клипом
noimageСветлана Лобода выпустила клип на песню Мира мало (ВИДЕО)
noimageДжастин Бибер выпустил новый хит (ВИДЕО)
noimageThe Killers обновили трек-лист нового альбома
Лента новостей