Время и Стекло и Мишель выпустили рождественский трек

Украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) и его подопечные из продюсерского центра MOZGI Entertainment группы “Время и Стекло“, “МOZGI“ и певица Мишель Андраде выпустили совместный праздничный хит.

Так, по случаю Рождества артисты записали украиноязычный трек “20s“ и презентовали яркий видеоклип. Ролик был опубликован 7 января на ютуб-канале MOZGI Entertainment.



