Оззи Осборн презентовал клип на песню "Straight To Hell"

Британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на песню Straight To Hell, которую он представил ранее. В записи принял участие Слэш.





Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.





Оззи недавно также выпустил клип на сингл Under the Graveyard из будущего альбома.





В новом музыкальном видео музыкант устраивает бунт против системы.





Напомним, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.



