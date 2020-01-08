Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.60
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
8 января 20, 11:52
Оззи Осборн презентовал клип на песню "Straight To Hell"
Оззи Осборн
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В новом музыкальном видео музыкант устраивает бунт против системы.
Британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на песню Straight To Hell, которую он представил ранее. В записи принял участие Слэш.

Композиция войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.

Оззи недавно также выпустил клип на сингл Under the Graveyard из будущего альбома.

В новом музыкальном видео музыкант устраивает бунт против системы.

Напомним, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Оззи Осборн презентовал клип на сингл "Under the Graveyard"
Билли Портер представил клип на свою дебютную песню (ВИДЕО)
KAZKA презентовала клип на песню "Палала" (ВИДЕО)
Группа "Антитела" презентовала документальный клип Stand up
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Время и Стекло и Мишель выпустили рождественский трек
noimageГруппа KAZKA порадовала фанатов новым праздничным клипом
noimageСветлана Лобода выпустила клип на песню Мира мало (ВИДЕО)
noimageДжастин Бибер выпустил новый хит (ВИДЕО)
noimageThe Killers обновили трек-лист нового альбома
Лента новостей