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Музыка
Новости музыки
8 января 20, 11:40
Джастин Бибер выпустил новый хит (ВИДЕО)
Джастин Бибер
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4 января вышел его новый клип на хит "Yummy", который стал первой работой исполнителя за последние 4 года.
Певец, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, несколько недель назад громко объявил о своем возвращении на страницах социальных сетей.

Он заявил, что в начале января увидит свет первая песня "Yummy", которая даст старт релизу его пятого студийного альбома и масштабному гастрольному туру по крупнейшим площадкам Канады и США.

4 января, на официальном ютуб-канале Джастина Бибера состоялась долгожданная премьера новой видеоработы к синглу, который он обнародовал днем ранее. Трек получил название "Yummy" – "Сладенькая". Певец посвятил эту работу самой сладкой женщине в своей жизни – жене модели Хейли Бибер.

В эпатажном видео 25-летний певец пробует многочисленные блюда в роскошном ресторане вместе с нарядно одетыми гостями. А впоследствии певец, который покрасил волосы в розовый, устраивает энергичные танцы прямо на столе посреди заведения.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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