Джастин Бибер выпустил новый хит (ВИДЕО)

Певец, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, несколько недель назад громко объявил о своем возвращении на страницах социальных сетей.





Он заявил, что в начале января увидит свет первая песня "Yummy", которая даст старт релизу его пятого студийного альбома и масштабному гастрольному туру по крупнейшим площадкам Канады и США.





4 января, на официальном ютуб-канале Джастина Бибера состоялась долгожданная премьера новой видеоработы к синглу, который он обнародовал днем ранее. Трек получил название "Yummy" – "Сладенькая". Певец посвятил эту работу самой сладкой женщине в своей жизни – жене модели Хейли Бибер.





В эпатажном видео 25-летний певец пробует многочисленные блюда в роскошном ресторане вместе с нарядно одетыми гостями. А впоследствии певец, который покрасил волосы в розовый, устраивает энергичные танцы прямо на столе посреди заведения.