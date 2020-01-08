Гребенщиков презентовал новую саркастическую песню. ВИДЕО

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошел Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта.





Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ВВП, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.





В ролике к треку Борис Гребенщиков играет на клавишах. Музыкант одет в темную толстовку с небольшим знаком черепа с костями на капюшоне. Образ певец дополнил круглыми солнцезащитными очками.



