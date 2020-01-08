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Музыка
Новости музыки
8 января 20, 11:33
Гребенщиков презентовал новую саркастическую песню. ВИДЕО
Борис Гребенщиков
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Аббревиатура нового трека ПВВ, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Путина.
Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошел Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта.

Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ВВП, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.

В ролике к треку Борис Гребенщиков играет на клавишах. Музыкант одет в темную толстовку с небольшим знаком черепа с костями на капюшоне. Образ певец дополнил круглыми солнцезащитными очками.


Источник: https://korrespondent.net/
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