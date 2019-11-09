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Музыка
Новости музыки
8 ноября 19, 16:09
Группа Bring Me The Horizon анонсировала песню "Ludens"
Bring Me The Horizon
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В феврале следующего года британцы выступят в Киеве.
Британская группа Bring Me The Horizon выпустила трек Ludens. Об этом сообщает музыкальный журнал NME. Новая песня вошла в саундтрек игры Death Stranding, релиз которой запланирован на 8 ноября.

Помимо Ludens в игре будут звучать треки таких групп как The Neighbourhood, Flora Cash и MISSIO.

Оливер Сайкс является поклонником игр Хидео Кодзимы и был рад написать песню для одной из них. Название — отсылка к фразе на сайте Death Stranding: "We’re not homo sapiens, we’re homo ludens". С латыни слово "ludens" переводится как "играющий".

Ludens — первая новинка, которую Bring Me The Horizon выпустили после релиза шестого альбома Amo. В интервью для NME Сайкс рассказал, что песня абсолютно не похожа ни на одну из предыдущих работ группы. Также фронтмен отметил, что Ludens станет первым треком следующей пластинки. В то же время музыкант выразил желание отойти от формата полноценного альбома и выпускать более лаконичные сборники. 

11 февраля британцы презентуют Amo на концерте в киевской Stereo Plaza. Прошлый приезд Bring Me The Horizon в Украину состоялся летом 2019 года в рамках фестиваля UPark.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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