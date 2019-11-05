TAYANNA презентовала новую песню "До мами"

В воскресенье, 3 ноября, в рамках проекта "Танці з зірками 2019" состоялась эксклюзивная премьера нового сингла TAYANNA "До мами". В прямом эфире певица представила музыкально-хореографический перформанс, режиссером-постановщиком которого выступил Руслан Махов.





Номер словно воспроизводит идеальный кадр из красивого и драматического кино во времена 60-х. Лаконичные силуэты нежных оттенков, романтика и нарочитая инфантильность стала отправной точкой для создания нового имиджа исполнительницы.





Пісня "До мами" - історія кохання, де почуттями тендітної жінки користується чоловік, аби полікувати свою болісну рану минулих відносин. Це пригнічує головну героїню. Людина, яка стає "подорожником" для її душі - мама. Адже у різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо

сказала TAYANNA.





Композиция станет лид-синглом будущего EP, релиз которого запланирован на зиму этого года. Автором слов и музыки песни "До мами" выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.



