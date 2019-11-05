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Музыка
Новости музыки
5 ноября 19, 12:45
Дуэт Lindemann представили провокационный клип (ВИДЕО)
Дуэт Lindemann
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Меньше чем за сутки провокационный ролик посмотрели около 300 тысяч пользователей сети.
Дуэт Lindemann вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена выпустил клип на песню Knebel из грядущего альбома F&M, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта.

На кадрах Тилль предстает в голубом костюме. Его персонаж закован в цепи в затопленном здании. В видео также фигурирует обнаженная девушка, которую вокалист тянет за собой на цепях. Все действо сопровождается экспрессией и кровью.

Напарник Линдеманна по группе также присутствует на видео - он бредет через болото по колено в воде, играя на акустической гитаре.

В клипе присутствуют сцены, которые закрыты черными табличками с надписью "цензура". Хотя даже в таком виде его можно расценивать как чрезмерно провокационное.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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