Тартак презентовали новый клип (ВИДЕО)

Украинская группа "Тартак", презентовавшая ранее совместную работу с певицей Bazhana "Подих ночі", выпустила клип на новую песню "Пташка", записанную с грузинским актером и певцом Вахтангом Кикабидзе.





"Так случилось, что эта работа является посвящением Гие Канчели. Я узнал, что композитора не стало, когда клип был на финальной стадии монтажа. Благодарен судьбе, что во время съемок мне удалось лично познакомиться с этой незаурядной личностью. Гия и Сандро Канчели приложили массу усилий, чтобы этот дуэт состоялся. Надеюсь, что новая версия песни старшему поколению напомнит приятные моменты из прошлого, а молодому позволит открыть для себя что-то новое", - рассказал фронтмен группы Александр Положинский.





Гия Канчели известен во всем мире, как автор серьезной классической музыки. И настоящую популярность на родине он получил благодаря простому, но суперхитовому мотиву песни "Чито Гврито", которая стала саундтреком к комедии "Мимино".





"Чито Гврито" в переводе с грузинского означает "птичка невеличка". Александр Положинский решил создать свою версию "птички" и писал куплеты к песне на украинском языке, а Артур Даниелян взялся колдовать над саундом нового творения. Готовую демоверсию песни прислали Гии Канчели, ему очень понравилось и он показал ее Вахтангу Кикабидзе, поскольку всю жизнь они поддерживали дружеские отношения. Кикабидзе отметил, что такой вариант песни довольно неожиданный, но он обоими руками за подобные эксперименты. Свою вокальную партию Вахтанг записал в Грузии.





Видео снимали в Тбилиси, а режиссером выступил Дмитрий Мухин.





"К сожалению, по состоянию здоровья Вахтанг Кикабидзе не смог сыграть свою роль, которая была предусмотрена сценарием с самого начала. Пришлось срочно менять сюжет. Но надеюсь, все будут довольны, тем, что у нас получилось", - добавил музыкант.



