Американская группа Bon Jovi выпустила новую песню Unbroken, которая была написана для документального фильма Джоша Аронсона "To Be of Service" ("Быть на службе").





Лента рассказывает о ветеранах войны, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств, и позитивном влиянии, которое оказывают на них специальные служебные собаки.





На своей странице в Facebook, музыканты написали, что вся прибыль от продаж сингла будет перечислена в некоммерческую организацию Patriotic Service Dog Foundation.