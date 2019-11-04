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Музыка
Новости музыки
4 ноября 19, 13:03
Дуа Липа начинает новою эру своего творчества (ВИДЕО)
Дуа Липа
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Песня была опубликована на ютуб-аккаунте певицы вместе с трейлер-видео.
1 ноября Дуа Липа потрясла долгожданной премьерой песни Don't Start Now. Британская певица албанского происхождения в течение последних дней интриговала поклонников тизерами новой композиции.

В пятницу, 1 ноября, премьера ритмичного трека прогремела! 

В нескольких кадрах показано, как Дуа Липа выступает на сцене ночного заведения в откровенном желтом топе и over-size джинсах. Следовательно, звезда в очередной раз заинтриговала фанатов выходом еще и нового клипа. Композиция записана в ретро-стиле и стала первой работой артистки за последние 9 месяцев. 

"Не появляйся, не выходи. Не начинай заботиться обо мне сейчас. Иди прочь, ты знаешь как. Не начинайте заботиться обо мне сейчас", – говорится в припеве.

Песня Don't Start Now также войдет во второй альбом Дуа Липы. Певица анонсировала об этом у себя в инстаграме, показав короткие ролики, на которых албанская красавица танцует на кресле и демонстрирует соблазнительную фигуру.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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