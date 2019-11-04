Дуа Липа начинает новою эру своего творчества (ВИДЕО)

1 ноября Дуа Липа потрясла долгожданной премьерой песни Don't Start Now. Британская певица албанского происхождения в течение последних дней интриговала поклонников тизерами новой композиции.





В пятницу, 1 ноября, премьера ритмичного трека прогремела!





В нескольких кадрах показано, как Дуа Липа выступает на сцене ночного заведения в откровенном желтом топе и over-size джинсах. Следовательно, звезда в очередной раз заинтриговала фанатов выходом еще и нового клипа. Композиция записана в ретро-стиле и стала первой работой артистки за последние 9 месяцев.





"Не появляйся, не выходи. Не начинай заботиться обо мне сейчас. Иди прочь, ты знаешь как. Не начинайте заботиться обо мне сейчас", – говорится в припеве.





Песня Don't Start Now также войдет во второй альбом Дуа Липы. Певица анонсировала об этом у себя в инстаграме, показав короткие ролики, на которых албанская красавица танцует на кресле и демонстрирует соблазнительную фигуру.



