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Музыка
Новости музыки
4 ноября 19, 13:01
My Chemical Romance проведут первый концерт с 2013 года
My Chemical Romance
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Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении и анонсировала концерт.
Соответствующая афиша с надписью "Возвращение" опубликована в Twitter коллектива - концерт состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Кроме того, под постом о концерте написано Like phantoms forever…, что отсылает к одноименному EP группы - ее дебютному мини-альбому, который вышел в 2002 году.

Отметим, что это будет первое выступление My Chemical Romance с 2012 года, о своем распаде группа объявила в 2013 году.

После распада вокалист Джерард Уэй выпустил сольный альбом Hesitant Alien (2014), а гитарист Фрэнк Айеро записал несколько пластинок в составе разных проектов. Кроме того, Джерард Уэй выступил одним из продюсером телесериала "Академия Амбрелла" от Netflix, в основу которого были положены его комиксы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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