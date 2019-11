MARUV победила в российской номинации. ФОТО

В испанской Севилье состоялась церемония награждения престижной премией MTV Europe Music Awards. Украинская певица была награждена в "российской" номинации. Об этом сообщается на официальном сайте премии.





Украинская певица выиграла в номинации "Лучший российский артист". В категории также были номинированы Face, Little Big, Noize MC и Zivert.





Певица появилась на красной дорожке в латексном костюме и темном платье. Образ звезда дополнила повязкой на голову и черными сапогами с огромными каблуками и платформой. Также звезда позировала перед папарацци на четвереньках.





















































Полный список победителей MTV Europe Music Awards выглядит так:





Лучший поп-исполнитель: Halsey (Холзи)

Лучший хип-хоп исполнитель: (Nicki Minaj) Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель: группа Green Day

Лучшая песня: Billie Eilish – Bad guy

Лучший исполнитель проекта "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Лучший новый исполнитель: Billie Eilish (Билли Айлиш)

Лучшее видео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Лучший российский исполнитель: MARUV

Лучший исполнитель Соединенных Штатов: Taylor Swift (Тейлор Свифт).